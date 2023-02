Juste sous vos yeux

“Toutes les choses devant mes yeux sont une bénédiction. Il n’y a pas de lendemain. Ni hier, ni lendemain. Seul le moment présent est le paradis.” Le 26e long métrage de Hong Sang-soo s’ouvre sur ces mots. L’hyper prolifique cinéaste sud-coréen y tourne à nouveau en numérique, en toute liberté et en toute légèreté. Rythmé par les pensées en voix off de sa protagoniste, le film accompagne une actrice partie vivre aux États-Unis et disparue des écrans depuis de nombreuses années. À son retour en Corée, elle retrouve sa sœur, certains lieux qui lui sont chers, puis rencontre un célèbre réalisateur qui lui offre de jouer dans son prochain film. Cette proposition inattendue la pousse à révéler le secret qui guide désormais son existence… Comme souvent chez Hong Sang-soo, on semble ici parfois friser l’anecdotique pour mieux approcher, sans même en avoir l’air, les profondeurs cachées du vécu des personnages. On y discute de tout et de rien en buvant un verre ou en fumant des cigarettes, et peu à peu des masques tombent, des fêlures apparaissent. Jusqu’à cette délicieuse pirouette finale… Une nouvelle petite leçon de maître, hantée par la mort, mais plus encore habitée par la vie. Le DVD du film s’accompagne d’une analyse de Murielle Joudet, journaliste au Monde, mais aussi d’un livret qui contient un entretien rare et généreux avec Hong Sang-soo, ainsi qu’une interview de son actrice, Lee Hye-young.

