La Jeune Fille et le Nègre, David, les femmes et la mort, Salto, Les Deux Vies de Pénélope… La bibliographie de Judith Vanistendael témoigne de la sensibilité et de l’humanité d’une artiste devenue l’un des grands noms de la bande dessinée belge contemporaine. Le Musée de la BD consacre une rétrospective méritée à cette autrice percutante aux recherches graphiques sans cesse renouvelées.

Au Musée de la BD, Bruxelles. www.cbbd.be