Jeux de pistes

Le monde s’écroule? Le mois d’avril en fait tout un cirque! À Latitude 50 (Marchin), la philosophie se fend d’humour et de réflexion, avec la compagnie Okidok et sa création sur (ou contre?) l’effondrement du monde. C’est In Petto Interno, au départ spectacle pour deux clowns et la rue, qui s’offre sa version en salle, décalée et musicale, tout en humour beckettien. Hors Pistes, aux Halles, à Bruxelles, déploie les nouveautés du cirque de demain. Après avoir introduit musique, danse et mots dans ses spectacles, l’art circassien soigne en effet ses scénographies en jonglant avec les arts plastiques. Hors Pistes souligne cet envol. Avec l’inclassable Danse macabre de Martin Zimmerman, entre performance, danse et cirque, avec la magie nouvelle des Mérydes ou la poétique visuelle de Pli, spectacle pour voltigeurs et papier. Entre autres. Toujours à Bruxelles, à Up! Circus and Performing Arts, on retrouvera la drôlatique et jonglistique compagnie Scratch. On avait adoré leur Mousse, duo léger entre une jongleuse bavarde (délicate, drôle et précise Gaëlle Coppée) et un régisseur taiseux et introverti ((d)étonnant Denis Michiels), histoire de solitudes qui se retrouvent autour d’une “mousse” et de la vie. Ici, Gaëlle et Denis sont accompagnés au plateau par Tom Boccara. Il sera question de pluie, de K-Way, de plan B et de délires. C’est proposé dans les “Séries” de Up!, des créations qui s’installent pour deux semaines dans la black box du lieu. La série commence par un barbecue et s’accompagne de quelques boums. On se dit que ce sera festif et joyeux, très belgo-belge, même -surtout?- si c’est Drache nationale (photo). Conclusion: pour survivre quand c’est la merde, il faut se tourner vers le cirque.

In PeTto Interno, de Okidok, les 15 et 21/04, à Latitude 50, Marchin. Hors Pistes, jusqu’au 06/05, aux Halles de Schaerbeek. Drache nationale, du 20 au 30/04, Up! Circus and Performing Arts, Bruxelles.