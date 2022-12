Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, sacré meilleur film de tous les temps

Et ce n’est pas nous qui le disons, c’est le célèbre collectif Sight and Sound, qui remet ce titre tous les dix ans depuis 1952. Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles fait de sa réalisatrice Chantal Akerman la première femme à recevoir ce prix depuis sa création.

Tous les dix ans, et ce depuis 1952, le collectif Sight and Sound désigne le meilleur film de tous les temps. Les 1639 professionnels du cinéma qui composent le jury (plus grand nombre depuis le début de ce classement) soumettent chacun leur top 10 afin de dégager un vainqueur, qui évolue donc au fil du temps. Et après l’inimitable Vertigo de Hitchcock en 2012, c’est un film belge qui lui succède puisqu’il s’agit de Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles.



Le film couronne donc la réalisatrice Franco-belge Chantal Akerman, malheureusement décédée en 2015, pour son long-métrage de 1975 mettant en scène Delphine Seyrig en veuve au foyer solitaire vivant dans son appartement avec son fils adolescent et se livrant à la prostitution pour arrondir les fins de mois. Et pour la première fois, c’est une femme qui truste la première position de ce classement.

Sur le podium, on retrouve le lauréat de 2012, Vertigo, devant le chef d’oeuvre d’Orson Welles Citizen Kane. Le reste du top 10 est composé de Tokyo Story, de Yasujiro Ozu, In the Mood for Love, de Wong Kar Wai, 2001, l’Odyssée de l’Espace, de Stanley Kubrick, Beau travail, de Claire Denis, Mulholland Drive, de David Lynch, Man with a Movie Camera, de Dziga Vertov ainsi que de Singin’ in the Rain, de Gene Kelly et Stanley Donen.