Irrésistible: pas de coup de foudre pour la série portée par Camélia Jordana

“Vous êtes un peu comme un soldat qui reviendrait de la guerre. Vous êtes en choc post-traumatique amoureux.” La comparaison de sa docteure n’est pas si farfelue: Adèle (Camélia Jordana), jeune podcasteuse star, difficilement remise de sa précédente relation avec Trésor (Corentin Fila), multiplie les crises d’angoisse sitôt qu’elle s’approche de son nouveau coup de foudre, Arthur. Lui est mathématicien, et se spécialise dans la théorisation de l’amour…



Avec Irrésistible, on nous promettait une rom-com originale. La série est certes “moderne”, dirons-nous -Adèle est restée très (très) proche de son ex, Arthur est marié mais cela ne semble pas poser de problème, Adèle fera régulièrement le premier pas, etc.-, mais comme cette neige qui, au détour d’une scène en extérieur, tombe soudain sur ce couple contrarié, tout dans la série paraît artificiel. Pour être honnête, on peine même à croire à leurs sentiments. Les acteurs sont tous charmants, les intérieurs incroyablement ravissants et proprets, mais malgré les réminiscences de La Boum, cultissime comédie de 1980, on reste perplexe face aux pérégrinations d’Adèle et Arthur. On pense entrevoir du mieux lorsqu’Adèle se réfugie chez son père (encore Zinedine Soualem) et retrouve ses deux sœurs. Mais, doux Jésus, elle n’écoute les mésaventures sentimentales de la plus jeune de celles-ci que pour en faire le sujet de son prochain podcast… Les flash-back habilement intégrés à l’action ou les personnages qui regardent la caméra en guise de générique ne suffiront pas: Irrésistible est un divertissement correct, qui lancera très bien le nouveau single de Camélia Jordana. Pas beaucoup plus.