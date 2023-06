Ils sont chanteurs mais aussi écrivains: la preuve en quatre exemples

Avec L’Art et la Manière, la chanteuse française Barbara Carlotti s’affirme comme écrivaine. Elle n’est pas la première mais force est de constater que ce genre de passage de cap est tendance ces dernières années. En voici quelques exemples.

Barbara Carlotti, L’Art et la Manière



La chanteuse, réalisatrice, metteuse en scène, aujourd’hui écrivaine… C’est encore la réduire que de s’obstiner à vouloir ranger Barbara Carlotti dans des cases. “Je pense que si on choisit d’être artiste, c’est qu’on ne veut pas être enfermé quelque part », nous confie-t-elle. Dans L’Art et la Manière, l’artiste brosse en 13 histoires le tableau des sensualités et sexualités contemporaines.

Dominique A, Le Présent impossible



« C’est en sortant de la période d’enregistrement (de son album Le Monde réel, NDLR) que je me suis retrouvé devant une sorte de vide. Que la poésie a comblé instantanément.” L’auteur-compositeur a prouvé qu’il était un grand poète dans ses albums de chansons. Mais il aura fallu attendre 2022 pour qu’il publie son premier recueil de poésie, Le Présent impossible. Il écrit: « Je dresse un mur de livres face à la vie« .

Bertrand Belin



Certes, Bertrand Belin n’est plus un romancier novice. Avec sept livres parus, l’auteur-compositeur-interprète (et aussi acteur) d’origine bretonne a prouvé qu’il était une des plus belles plumes de sa génération. Focus avait particulièrement aimé son roman Requin ou plus récemment Grands carnivores.

Mathias Malzieu

Le leader de Dionysos a pris l’habitude de lier ses albums à ses livres. Et aussi à offrir une écriture colorée sur l’enfance. La preuve avec Le Guerrier de porcelaine ou Journal d’un vampire en pyjama.