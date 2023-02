Arte aime jouer avec les supports. Arte aime jouer avec les formats. La chaîne franco-allemande inaugure ce vendredi un nouveau rendez-vous insomniaque et perpétue plus que jamais cette idée, ancrée dans son ADN, de défendre la création télévisuelle sous toutes ses formes. Conçu par Paul Ouazan, co-responsable de l’atelier de recherche d’Arte France, Hypernuit (le nom d’une chanson de Bertrand Belin) est une étrange déambulation. Un voyage aux allures de rêve éveillé. Une promenade faites d’expériences et d’images mentales. Pendant deux jours, l’équipe a filmé à l’entraînement les boxeurs et les boxeuses de l’équipe de France et nous emmène dans un bruyant corps-à-corps. Le photographe Stéphane Lavoué raconte ses clichés. On regarde des pieds marcher et le bout du chemin. Un hommage réalisé à partir de Google Maps au film A Valparaíso de Joris Ivens. Un drôle de programme qui transgresse les lois de la télé diurne, donne le tournis et se termine avec le Dream Baby Dream de Suicide.

Émission de Paul Ouazan. 7