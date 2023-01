Hunters (saison 2)

La première saison de cette série sur une bande de vengeurs pourchassant les criminels de guerre nazis et un Führer rescapé dans le New York des années 70 avait laissé une impression mitigée. Un projet narrativement un peu trop bravache pour un résultat finalement peu palpitant -malgré la présence d’un Al Pacino carburant toujours au cappuccino serré. Cette nouvelle saison colmate sérieusement les brèches et fait revenir le susnommé, clamsé, dans d’habiles flash-back. Après avoir reniflé les plans pour relancer un quatrième Reich et nettoyé ses propres rangs, la petite bande composées de figures hautes en couleur revient trois ans après les faits. Éparpillés aux quatre vents après un ultime échec, les pisteurs vont devoir se rallier pour mener à bien l’assassinat de Hitler et en découdre avec une faction rivale. Moins portés sur la violence, les épisodes se centrent davantage sur la profondeur et la complexité des personnages et posent le dilemme moral de la punition de la violence par la violence. Hunters demeure un divertissement inégal, coincé entre comics et pulp. La série réussit en revanche sa reconversion lorsqu’elle assume allègrement sa dimension satirique, qui allège une trop grande dispersion dans les registres et des intrigues secondaires hors propos.

Une série créée par David Weil. Avec Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin. Disponible sur Prime Video. 6