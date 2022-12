House of the Dragon

Le préquel de Game of Thrones tend à surpasser son modèle. Au royaume targaryen, la santé déclinante du roi Viserys, héritier du trône, laisse apparaître les prémices d’une situation qui n’est pas sans rappeler Le Roi Lear. La série, gorgée de batailles épiques notamment réglées par la présence de dragons, est surtout une réflexion sur la nature du pouvoir et la place des sentiments personnels et des loyautés toxiques dans sa transmission ou son maintien. Entre Shakespeare et Tchekhov, une série époustouflante.

De Ryan Condal et George R.R. Martin. HBO, 2022.