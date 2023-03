« Horizon Call of the Mountain » se visite avec le nouveau Playstation VR 2 sur la tête

Le PlayStation VR 2 immerge de manière convaincante dans les décors grandioses de Horizon Call of the Mountain. Suffisant pour passer le pas de la VR?

De la troisième à la première personne, le point de vue du gamer change radicalement son rapport ludique au jeu vidéo. Horizon Call of the Mountain souligne, un peu plus encore, cet axiome en se profilant comme le titre phare du nouveau PlayStation VR 2 de Sony. Détection du regard, résolution 4K, angle de vue élargi à 110 degrés… Le nouveau casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5 y démontre avec brio ses nouvelles propriétés. Plus léger et confortable que son prédécesseur, l’accessoire vendu à 600 euros (50 euros de plus qu’une PlayStation 5!) se profile, ici, comme un aller simple vers une sorte de Jurassic Park peuplé de créatures robotiques.

Glissant le joueur dans la peau d’un prisonnier en quête de rédemption, Horizon Call of the Mountain déballe une trame assez manichéenne, loin des nuances d’un The Witcher 3. Il faut dire que ce trip post-apocalyptique en vue subjective se vit plutôt comme le ride d’un parc d’attraction. Casque sur la tête et en vue FPS, on reste bouche bée face à la distance d’affichage folle de ses paysages. D’une rangée de cascades colossales à des cimes stratosphériques givrés, la puissance de calcul de la PlayStation 5 ronronne. Le boîtier additionnel et la guirlande de câbles du premier PSVR de la PS4 cèdent ici leur place à un unique cordon. L’immersion est facilitée. Notons en outre qu’aucune PlayStation Camera n’est demandée pour détecter le casque.



Port du casque obligatoire

Toujours au rayon oculaire, le PSVR2 suit désormais le regard du joueur. Horizon Call of the Mountain utilise cet eye tracking pour lui permettre de sélectionner les points faibles de ses adversaires, avant de décocher ses flèches. La détection de mouvement du casque permet, par ailleurs, d’esquiver les diverses attaques d’un “Oiseau Tempête” ou d’un “Gueule-d’orage”. Nécessitant un bon sens du timing, les joutes en arène mettent joliment à profit les Sense, nouvelles manettes à détection de mouvement livrées avec le visiocasque de Sony.

Passer la main droite dans son dos permet de saisir une flèche puis de viser, le plus naturellement du monde. Mieux, la corde de l’arc offre différents niveaux de résistance aux doigts du gamer, grâce au retour de force adaptatif des gâchettes. Déroulant un level design linéaire qui tranche avec l’approche semi-ouverte des deux principaux volets d’Horizon, Call of the Mountain ne déballe hélas pas énormément de combats sur ses 6 heures de jeu. Et ses quelques puzzles restent secondaires. Place est faite à l’escalade. Sense en main, on tend ici les bras pour s’agripper à diverses parois et corniches, mais les décors varient peu. Un grappin et des passages en tyrolienne colorent certes ces débats, mais le jeu aurait bénéficié d’un meilleur équilibre de ses phases de puzzle, d’escalade et de combats. Rien de tel qu’une bonne assise pour éviter les chutes.