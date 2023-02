Légendes urbaines (Slender Man, Momo…) copiées, modifiées et collées au gré des réseaux sociaux et des forums, les creepypastas se sont récemment passionnées pour les Homunculus, notamment via le youtubeur russe Korney. Digital Mosaic Games s’inspire ici avec talent de ces chimères humaines créées avec des ingrédients inavouables. Le tout, pour plonger dans un point & click rétro entre alchimie, université et grande annonce scientifique. Une illustration précieuse de la puissance créative du folklore du Web.

édité et développé par Digital Mosaic Games, âge: 16+, gratuit sur PC via tinyurl.com/ywt7rf47 8