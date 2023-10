Hayao Miyazaki en 6 chefs-d’œuvre

En presque 40 ans, Hayao Miyazaki et son studio Ghibli nous ont prouvé qu’ils étaient parmi les plus grands maîtres du cinéma d’animation.

Nausicaä de la Vallée du vent (1984)



Deuxième long métrage du cinéaste nippon, alors âgé de 43 ans, cette adaptation ample et profuse de la première partie de l’ambitieux manga éponyme publié par Miyazaki entre 1982 et 1994 accompagne une poignée de survivants menacés d’extinction sur une Terre ravagée par la guerre imbécile des hommes. Travaillée, déjà, par le motif du vent et celui de la forêt, une superbe fable écologique aux accents mythologiques où des trésors d’invention poétique le disputent à une fascinante noirceur.

Mon voisin Totoro (1988)



Dans la foulée de Nausicaä, Miyazaki fonde, en 1985, le Studio Ghibli en compagnie d’Isao Takahata. Le logo du studio, qui accueillera désormais tous leurs projets, est une représentation de Totoro, créature phare du film emblématique que Miyazaki signe trois ans plus tard. Inspirée notamment par Alice au pays des merveilles, cette ode chaleureuse à la nature scelle, dans le Japon rural, l’amitié entre deux petites filles et un être rare, véritable esprit de la forêt. Un pur enchantement!

Princesse Mononoké (1997)



S’il ne fallait en choisir qu’un, ce serait sans doute celui-là. Situé dans le Japon médiéval du XVe siècle, Princesse Mononoké exclut toute dimension manichéenne de son intrigue épique et complexe. Avec son action à couper le souffle et une émotion qui transperce littéralement le cœur, le film transcende la grande tradition des drames historiques japonais pour tendre vers un conte fantastique aux échos universels d’une profondeur et d’une beauté absolument époustouflantes. Chef-d’œuvre total.

Le Voyage de Chihiro (2001)



Chez Miyazaki, tradition et modernité se doivent de trouver le même équilibre que le yin et le yang. Racontant l’histoire énigmatique d’une jeune citadine venue s’installer à la campagne et bientôt confrontée à des épreuves inattendues, Le Voyage de Chihiro l’illustre à merveille tout au long d’une foisonnante aventure initiatique bourrée de surprises narratives et d’inventions graphiques. Oscar du meilleur film d’animation en 2003, un rêve de cinéma pour tous, qui évolue comme en apesanteur.

Le Château ambulant (2004)



Le neuvième long métrage du réalisateur tokyoïte, son préféré selon ses dires, a pour héroïne une jeune chapelière, Sophie, transformée en vieille femme par un maléfice de sorcière. Traversé par les thématiques de la compassion, de la solitude, de l’obsession de l’apparence et du manque de confiance en soi, ce film-sortilège à l’imaginaire échevelé s’autorise une liberté assez folle afin d’inviter tout un chacun à renouer avec la simplicité et la vulnérabilité de ses sentiments. Désarmant.

Le vent se lève (2013)



“Le vent se lève, il faut tenter de vivre.” Porté par cette injonction vitale du poète Paul Valéry, l’avant-dernier film de Hayao Miyazaki retrace en mode réflexif l’histoire de Jiro, un concepteur d’avions mû par la passion dans le Japon de la première moitié du XXe siècle. D’une virtuosité sans pareille, cette œuvre historico-romantique baignée de mélancolie et d’amertume bouleverse par sa charge mémorielle. L’intime le plus délicat s’y love jusque dans les plus grands fracas du monde.