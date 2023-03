Milk for Flowers ***1/2

Sa vieille amie et ancienne partenaire Cate Le Bon à la production, Patrik Berger (Charlie XCX, Lana Del Rey) au mixage, Tim “White Fence Presley” à la guitare mais aussi John Parish, Sweet Baboo, des membres de Boy Azooga ou encore Younghusband… H. Hawkline a appelé les potes et sorti le grand jeu pour son premier album solo en six ans. Moins enlevé mais plus ambitieusement orchestré que son prédécesseur I Romanticize, Milk for Flowers emmène Huw Evans (nom renseigné par sa carte d’identité) vers une pop intime et XXL qu’il nourrit de son sang, de ses os, de son âme et de sa voix haut perchée. Le digne successeur de son compatriote gallois Gruff Rhys.