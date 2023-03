“The Almond & The Seahorse”

Il y a des bandes originales qui ne marchent que si on en a vu les films. Et d’autres qui tiennent debout toutes seules, s’apparentant même parfois à des concept albums plus qu’à des disques de cinéma. Il ne faut pas avoir vu The Almond and The Seahorse, l’histoire tournée à Liverpool de Gwen, qui ne reconnaît ni son visage ni son partenaire, et celle de Sarah, qui craint d’être oubliée, pour s’abandonner dans la B.O. composée par Gruff Rhys -il s’était déjà essayé à l’exercice sur American Interior et Set Fire to the Stars. En orfèvre pop qu’il demeure, le Super Furry Animal signe un album lumineux. 22 pistes qui rappellent, en plus éclaté, le boulot de Badly Drawn Boy pour About a Boy…