Gran Turismo 7 / PSVR 2 ****1/2

La visière intérieure du nouveau Play- Station VR 2 détecte efficacement le regard du gamer pour bouleverser le gameplay. Utilisé pour viser des cibles sur Horizon: Forbidden West et Rez Infinite, ce tour de passe-passe a été détourné avec brio sur la version VR de Gran Turismo 7. Cette dernière augmente ainsi temporairement la résolution des zones de l’image de jeu scrutées par le gamer. Le reste de la scène -que l’on ne regarde donc pas- tombe alors en basse définition. Des ombres dynamiques des commissaires de piste en bord de circuit aux discrets reflets du tableau de bord sur le pare-brise, en course, cette petite prouesse technique tient ses promesses. Face au premier casque PSVR de Gran Turismo Sport, la différence visuelle est donc sidérante. Mais cette fidélité visuelle change aussi la manière de jouer à Gran Turismo 7. L’hyper immersion du casque permet ainsi de mieux appréhender les dénivelés et la profondeur des tracés. Tourner brièvement la tête pour surveiller ses adversaires par la vitre latérale ou le rétro compte aussi parmi les gestes naturels que le PSVR2 facilite grandement face à la manette. En levant rapidement la tête au ciel, on perçoit en outre la verticalité d’une ville comme Tokyo à bord d’une décapotable. D’un tissu aux motifs 90’s à des chromes extérieurs fascinants, le casque peut aussi être utilisé en concession pour admirer de très près les 462 voitures du jeu. L’effet est saisissant. Ou comment redécouvrir un jeu que l’on pensait pourtant connaître sur le bout des doigts depuis 1997.

édité par Sony Computer Entertainment et développé par Polyphony Digital, âge: 12+, mode PSVR2 Gratuit pour les détenteurs de Gran Turismo 7 sur PlayStation 5