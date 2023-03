Forever Forever ***1/2

Pour décrire la musique de Genevieve Artadi, on peut commencer par jeter un œil à son CV. À savoir une formation jazz, suivi d’un premier projet jazz-funk baptisé Knower et des collaborations avec entre autres Thundercat. On peut aussi évoquer la voix dégingandée de la chanteuse, les mélodies tordues de ce qui constitue son deuxième album solo, Forever Forever. Mais le plus simple est encore de renvoyer au clip du morceau Plate. Artadi y pose une assiette sur l’autre, en équilibre sur sa tête. Soit l’analogie parfaite pour un disque qui empile les styles -jazz électrique, rock fusion (le solo de Visionary), électro (Nice), funk (Black Shirts), etc. Au risque parfois de faire tout tomber, mais avec pas mal de panache.