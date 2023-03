Full Swing ***1/2

“C’est une sacrée année pour commencer à suivre le PGA Tour!” Le golfeur anglais Ian Poulter n’a peut-être pas tort: outre le retour de Tiger Woods à la compétition après son terrible accident de voiture (la série se focalise sur la saison 2022), l’apparition de la LIV, cette ligue rivale au PGA Tour financée par le très controversé fonds souverain d’Arabie saoudite, a divisé et beaucoup fait parler. Comme la série Break Point sur le tennis (lire Focus du 26 janvier), on suit dans chaque épisode un ou deux golfeurs en particulier. Alors on déprimera un brin aux côtés de Brooks Koepka, qui peine à retrouver les sommets, ou on rigolera un peu plus avec le beautiful loser Joel Dahmen et l’adorable couple qu’il forme avec son caddie. Si on ne suivait que très peu le golf jusqu’ici, on découvrira que ce n’est guère plus ce milieu policé et dévoré par un protocole et des traditions ancestrales. Quelques jeunes champions parfois fantasques ont émergé, et même le public, désormais prompt aux jets de gobelets de bière, a bien changé. Parfois, “ça ressemble presque à du vrai sport”… Et avec cette involontaire mais géniale “trouvaille scénaristique” de la ligue rivale et maléfique, Full Swing s’avère aussi excitante que Super League sur Apple TV+ (lire Focus du 19 janvier), et bien plus que son équivalente tennistique précitée.

Une série créée par Chad Mumm et James Gay-Rees. Avec Rory McIlroy, Jordan Spieth, Brooks Koepka. Disponible sur Netflix.