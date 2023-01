Au début des années 80, Stanley Kubrick renonce à un film sur la Shoah au profit d’une œuvre consacrée à la guerre du Viêtnam. Et quelle œuvre! Quel coup de poing cinématographique! Full Metal Jacket (allusion à un type de munition militaire) trouve son origine dans Le Merdier, un roman de Gustav Hasford. L’action se déroule en pleine offensive du Tet, menée par le Viet-Cong et l’Armée populaire vietnamienne. Nous suivons une jeune recrue des forces américaines dans son entraînement de Marine, où un sergent aux méthodes brutales va marquer sa formation. Place ensuite au terrain, au combat, lequel confrontera le héros à ses limites guerrières et morales… D’un impact singulier, saisissant et même hallucinant par endroits, Full Metal Jacket est génialement réalisé par un Kubrick ayant reconstitué le conflit sur… une friche industrielle des environs de Londres. Une option originale pour un film rageusement critique, à l’antimilitarisme prononcé comme ces Sentiers de la gloire qui révélèrent le cinéaste en 1957.

Film de guerre de Stanley Kubrick. Avec Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio. 1987. 9