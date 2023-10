Francofaune, c’est parti : 5 bonnes pioches d’une affiche éclectique

Francofaune démarre dès ce mardi 3 octobre. Au programme des 15 jours de festival, près de 50 concerts, dans une vingtaine de lieux (à Bruxelles surtout, mais pas que). D’Emilie Simon à Témé Tan en passant par Françoiz Breut, Badi, Adé ou l’hommage aux Snuls, le menu est copieux. Voici quelques autres suggestions de découvertes.

Attention le tapis prend feu

Attention, le tapis prend feu est le duo formé par Martin Mahieu et Carla Descazals. Son premier projet a trouvé refuge sur le label Souterraine, enseigne toujours friande de projets décalés. De fait, la pop psychédélique du binôme est aussi rêveuse et colorée que gentiment cintrée. En mars dernier, ALTPF sortait ainsi un nouvel album, Bogueware, « assorti d’un jeu vidéo déglingo jouable en live! »



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Clair

Cela fait un moment que Claire Tillier accompagne Philippe Katerine sur scène, dans ses clips ou sur disque – on l’entend sur Confessions. Elle sort aujourd’hui un premier album, sur le label du « patron ». C’est d’ailleurs lui qui a composé et écrit toutes les chansons, petits bijoux de pop faussement naïve, auxquels l’interprétation de Clair (sans e) apporte le parfait dosage.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

USé

Vous vouliez du rock ? Pas de souci, USé (aka Nicolas Belvalette) et son punk synthétique et vicelard est là pour ça. Encore et toujours l’un des projets les plus tapageurs de l’éminent label Born Bad



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Bandit Bandit

Originaire de Montpellier, basé désormais à Lyon, le duo formé par Maëva Nicolas et Hugo Herleman s’est d’abord trouvé sur… Tinder avant de former Bandit Bandit. Soit un combo rock en français dans le texte, qui adore se lover dans les guitares stoner-psyché-garage, façon Black Rebel Motorcycle Club.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le Vrai Nick Cave

Francofaune n’a jamais caché son goût pour les projets légèrement azimutés, volontiers doux-dingue. La preuve avec Le Vrai Nick Cave, alias le Nordiste Grégoire Motte, qui s’attaque au répertoire du shaman australien, « nourri à Google translate et au rommelpot country ». Pour couronner le tout : Le Vrai Nick Cave et ses camarades joueront « dans un lieu tenu secret (et insolite!) dans le centre de Bruxelles ».