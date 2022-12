Les deux soeurs franco-cubaines reviennent à Bruxelles pour fouler la scène de l’Ancienne Belgique ce 6 décembre.

Lisa-Kaindé et Naomi Diaz ont dévoilé plus tôt cette année leur troisième album studio, Spell 31, un disque influencé par le Livre des morts Égyptiens ou les écrits de la contemporaine Janaya Khan, l’une des fondatrice de Black Lives Matter. On y retrouve des jolis featurings, notamment avec Jorja Smith sur Lavender & Red Roses ou Pa Salieu sur Made Of Gold.

Focus vous offre 10 duotickets pour le concert de ce 6 décembre à l’Ancienne Belgique. Jouez via le lien ci-dessous.