Focus, en mieux

Roulement de tambour… Cela ne vous aura pas échappé en découvrant la couverture consacrée à Philip Marlowe, Focus fait peau neuve. Selon l’expression consacrée, une évolution plus qu’une révolution. Les fondamentaux du seul magazine 100% culture (et télé) en circulation d’Anderlecht à Arlon restent au cœur du “nouveau” projet. Un ADN qu’on pourrait résumer par une formule cocktail: deux doigts de matière grise, un trait de curiosité, une larme de créativité, un zeste de frisson, le tout relevé d’un soupçon d’impertinence.

Selon l’OMS, de quoi garantir la dose hebdomadaire recommandée de vitamines et de dopamines culturelles. Et même un peu plus puisque Focus s’étoffe de huit pages et accueille désormais toute la culture du “package Vif”. Concrètement, plus besoin de chercher à gauche et à droite selon ses affinités, à partir de maintenant, le cinéma, la musique, les séries, la littérature, la BD, les arts, la scène, le gaming et la télé, c’est dans Focus. Un supplément de cohérence appréciable.

à part ça, qu’est-ce qui change? Commençons par le plus visible: la maquette. Nouveau logo, nouvelle typo, nouvelle présentation -plus aérée, plus lisible-, votre news culturel préféré s’est refait une beauté. Comme dans toutes les maisons, au fil du temps, on avait fait des petits travaux par-ci par-là. Rajouté un peu de déco ici, changer le balatum là. Ce relifting est l’occasion de repeindre toutes les pièces dans la même couleur. Un élément parmi d’autres de ce “refresh”: la cotation. On n’abandonne pas le principe de noter les œuvres -un système imparfait qui a autant de partisans que de détracteurs, tous d’arguments recevables-, mais on a choisi les étoiles plutôt qu’une cote sur 10 qui a un petit côté scolaire détestable.

© National

Voilà pour le volet cosmétique de l’opération. Le fond n’a pas été oublié non plus. Avec quatre innovations qui donnent un nouveau souffle, une nouvelle dynamique et répondent selon nous aux attentes des lecteurs en l’an de (dis)grâce 2023. La première prend la forme d’un cahier baptisé “Home” et situé dans la seconde partie du magazine. Comme son nom l’indique, cet ensemble regroupe toute l’offre de flux qui arrive sur les écrans domestiques.

Vous avez décidé de rester chez vous un soir et vous ne savez pas quoi regarder? Pas de problème, on vous guide dans la jungle de l’offre numérique en passant au crible les films en VOD, les séries télé en streaming, les docs sur plateforme et même toutes les trois semaines, les jeux vidéo. C’est là aussi qu’on retrouvera les programmes télé complets -eux aussi remis au goût du jour- et, bien sûr, notre sélection pour zapper malin. Avec les salons connectés, la télé est devenue un juke-box sans fond. On peut facilement s’y perdre si on n’a pas sous la main quelques conseils amicaux avisés…

Les autres changements concernent trois nouvelles rubriques: une case portrait “à suivre” réservée à ces nouvelles têtes repérées au détour d’un film, d’un EP, d’un premier roman ou d’un jeune projet BD. Une manière de partager nos enthousiasmes et de mettre en vitrine les talents de demain. Viens ensuite le gros morceau, aka le “Grand angle”, qui est un peu la séquence passion de la nouvelle formule. Ici, on prend le temps de se poser et de balayer dans les coins un sujet à forte valeur culturelle ajoutée, dans l’actu ou non. Enfin, last but not least, on a également ajouté au convoi un wagon “Décryptage” qui recueillera chaque semaine la parole d’un·e universitaire ou d’un·e artiste qui décode le monde par le biais de la culture. Donner du sens au chaos du monde et des sentiments, une noble mission des arts et, plus modestement, d’un magazine comme le nôtre.

Voilà pour l’essentiel. Le menu est copieux mais aussi digeste. Un peu comme cette cuisine de saison qui régale les papilles et ne laisse pas sur sa faim. Libre à chacun de picorer au hasard ou de dévaliser le buffet. En espérant que vous trouverez autant de plaisir à lire ce Focus que nous avons eu à le fabriquer avec nos petites mains.