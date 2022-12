FIFA: Ballon rond et corruption

Évidemment, le timing est parfait: la Coupe du monde au Qatar débute à peine et voici que déboule au même moment cette série documentaire sur les multiples affaires qui ont entaché la maison-mère du football mondial durant les dernières décennies. Car afin d’éclaircir les choses, la série choisit de s’intéresser à l’Histoire de la fédération internationale de football, et plus particulièrement au long règne de son président suisse, Sepp Blatter. Si toutes les personnes concernées n’ont pas accepté de témoigner (pas de Michel Platini, par exemple), Sepp Blatter est bien là. Autant prévenir: sa suffisance et son sourire vous seront rapidement insupportables. Les alliances suspectes et/ou trahisons se multiplient, les “enveloppes brunes” s’échangent par dizaines dans des hôtels de luxe parfois quelques heures à peine avant les votes censés désigner le pays hôte d’une prochaine Coupe du monde… Qu’à cela ne tienne, Blatter souligne à chacune de ses apparitions tout le bien qu’il a fait pour le sport le plus populaire de la planète, et clame inlassablement qu’il n’est en rien responsable des dits méfaits -la docu-série le rappelle, il n’a, c’est vrai, jamais été condamné. N’attendez pas ici de nouvelles révélations, FIFA Uncovered (le titre en VO) fait plutôt office de résumé grossier des faits plus que douteux ayant mené le FBI à perquisitionner en masse au sein du QG zurichois de la FIFA, un beau jour de mai 2015. On croisera ainsi toute une bande d’affreux jojos tels que Jack Warner et Chuck Blazer, et on nous rappellera aussi les conditions d’attribution “étranges” de cette Coupe du monde qatarienne. Un rappel des faits loin d’être inintéressant, et particulièrement édifiant quant à la puissance de la FIFA et au sentiment d’invincibilité dont fait montre chacun de ses grands pontes défilant à l’écran. Pour le frisson, cela dit, on reprendra plutôt une lampée de dribbles d’Eden Hazard.

Une minisérie créée par Daniel Gordon. Avec Sepp Blatter, Gianni Infantino, Jérôme Valcke. Disponible sur Netflix. 6