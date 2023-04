Parmi les plus belles vitrines de la jeune création scénique en Belgique francophone, le festival Émulation du Théâtre de Liège accueille cette année six compagnies pour quatre spectacles et deux ébauches. Parmi les thématiques proposées, questions d’identité (La Fracture), comédies absurdes voire métaphysiques (Sauvez bâtards, Touriste, Outrage pour bonne fortune), dialogue intergénérationnel (Nous voudrions vivre) et revisite de mythes (Les Lois).

Au Théâtre de Liège et à la Cité Miroir. www.theatredeliege.be