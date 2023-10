Festival des libertés, Les Nuit Sonores, Europalia…: nos idées de sorties pour le week-end

Festivals, nightlife, expos, cinéma… Ce qu’il ne faut pas manquer des sorties du week-end.

Festival des Libertés

Du 12 au 21/10, au Théâtre National, Bruxelles.

La Peine, de Cédric Gerbehaye © DR

Pour sa 22e édition, le Festival des Libertés, organisé par Bruxelles Laïque, entend sonder l’état de la planète, les droits et libertés fondamentaux. À travers le documentaire, médium qui sert toujours de colonne vertébrale à sa programmation, il sera question de s’interroger sur les rapports de domination qui structurent notre monde. Plongée dans une prison bruxelloise (La Peine), immersion dans les illustrations d’une des rares dessinatrices syriennes (Behind the Lines), aux côté d’une des plus virulentes défenseuses des droits des femmes en Turquie (Eren)… Autant de prises de pouls de la santé morale de notre planète. Des films qui ouvriront aussi toute une série de débats conviant journalistes, activistes, chercheurs… Mais l’événement s’est aussi fait connaître par ses concerts de choix d’artistes engagés à l’instar de la venue exceptionnelle pour deux soirs de l’icône Patti Smith en formule quartette. Mais aussi Dominique A, Imany, Tiken Jah Fakoly, Omar Souleyman, Johnny Osbourne et Barrington Lévy. Se définissant comme conscient et subversif, le festival n’oubliera pas les moments festifs et conviviaux, notamment avec les DJ sets de Rebeka Warrior, Acid Arab ou le live promis bouillonnant de Mezerg et Vitalic. Rien que ça. (N.N.)

Les Nuits Sonores

Du 12 au 15/10, Bruxelles.

À Lyon, les Nuits Sonores sont devenues une véritable institution. Au printemps dernier, le festival de musiques électroniques y a fêté sa 20e édition! À Bruxelles, le rendez-vous est un peu plus récent. C’est en 2017 que les Nuits Sonores ont débarqué dans la capitale européenne. Depuis, le festival a pris son temps pour trouver ses marques et s’inscrire durablement dans le paysage local. Aujourd’hui, l’opérateur des Nuits Sonores, Arty Farty, a même pris en main la gestion de Reset, projet d’occupation temporaire d’une ancienne tour de bureaux du centre-ville. Programmée du 12 au 15 octobre, l’édition 2023 des Nuits y passera forcément une tête. Mais le QG reste bel et bien Bozar. C’est là que se déclinera une bonne partie de l’affiche d’un événement qui, sans bouder les grands noms, évite les grosses machines, préférant mettre l’accent sur la scène émergente. En ouverture, l’Italienne Caterina Barbieri viendra faire trembler les murs de la salle Henry Le Bœuf avec ses synthés expérimentaux. Elle sera suivie le lendemain de Richie Hawtin, figure emblématique de la techno minimale, tandis que la progra du samedi sera prise en main par HAAi (avec entre autres Boys Noize et Dienne). Déterminées à s’ancrer dans la ville, les Nuits Sonores se disperseront également au C12 (Brodinski en B2B avec Slikback, Le Motel, un live de Baraka, etc.), aux Ateliers Claus (avec Meakusma), sans oublier le Reset, la Brasserie Illegaal et LaVallée. (L.H.)

Waterloo Historical Film Festival

Du 12 au 15/10, Waterloo.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. Un extrait de Bonnard, Pierre et Marthe, de Martin Provost.

Lors de cette onzième édition du festival du film historique, les cinéphiles amateurs de récits historiques pourront découvrir en compétition, notamment le nouveau film de Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe, avec Vincent Macaigne et Cécile de France. Au rang des avant-premières, on compte La Passion de Dodin Bouffant, dont la mise en scène a été primée à Cannes, ou encore Captives, avec Mélanie Thierry. Sans oublier une sélection de documentaires et la présence d’invités comme Hippolyte Girardot, René Manzor, ou encore Radu Mihaileanu en président du jury. (N.N.)

Retroludix Festival

Les 14 et 15/10, au Parc du Château d’Enghien.

Organisé par une bande de passionnés, le Retroludix Festival revient pour une deuxième édition tout entière dédiée à la nostalgie du rétrogaming. Les gamers pourront s’affronter sur des bornes d’arcade authentiques, des ordinateurs d’anthologie conservés par le Computer Museum NAM-IP de Namur, les nouveautés flippers et quelques pièces exclusives. L’événement se fait un principe de ressusciter des jeux rares. À vous les high scores! (N.N.)

Lire aussi | Le rétrogaming ou la madeleine de Proust des amateurs de jeux vidéo

Europalia Georgia

Jusqu’au 04/01

Guigo Gabachvili, A Woman with Wings, 1910 © Sh. Amiranashvili Museum of Fine Arts

Ayant jeté son dévolu sur la Géorgie pour sa nouvelle édition, le festival Europalia entend bien faire briller la république caucasienne, son Histoire et ses artistes. En commençant par une grande exposition à Bozar s’attachant à L’Avant-garde en Géorgie, entre 1900 et 1936 (photo), et d’y revenir au fil d’un large corpus d’œuvres (peintures, films, photographies…). Outre cet événement, le festival programme aussi spectacles, concerts… (N.N.)