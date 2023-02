Fauda (saison 4)

Le quatrième volet de cette série d’espionnage continue de jouer à merveille avec le cliché de l’officier des forces spéciales israéliennes, boule de muscles et de colère, divorcé, mal dans ses pompes, qui mène la vie dure autant à ses collègues qu’à ses adversaires. Si la série a pu fâcher par sa vision souvent unilatérale du conflit israélo- palestinien et de l’occupation, et par son scénario jouant la confusion volontaire des enjeux, cette nouvelle saison paraît plus directe en même temps qu’elle donne un visage plus symétrique aux antagonismes, une place plus grande à la zone de gris. Désormais retraité, Doron Kavillio (Lior Raz) rempile comme agent de sécurité mais se retrouve vite ramené dans les rangs lorsque son ami Gabi (Itzik Cohen) est enlevé à Bruxelles par le Hezbollah (si, si). S’ensuivent des épisodes où l’action, toujours appuyée sur une cinématographie proche de la vidéo, côtoie les questions grandissantes autour des méthodes, des trahisons, du sentiment de menace permanente. Les personnages côté palestinien souffrent toujours d’un traitement moins profond, mais alors que le doute frappe ce que Doron estime être le camp du bien, que la tragédie se montre implacable, qu’une vulnérabilité grandissante s’installe dans le corps et l’esprit des combattants, Fauda semble vaciller sur ses propres certitudes. Membre d’un lignage de séries israéliennes (Homeland, False Flag, The Spy, Our Boys) qui plongent les questions de sécurité et de renseignements dans le drame auquel elles appartiennent de bon droit, la série créée par Avi Issacharoff, aidé ici par Lior Raz lui-même, semble comprendre et exprimer, de la plus cuisante des manières, qu’une guerre sans fin ne connaît ni bien ni mal et est une source ininterrompue de tragédies pour toutes celles et ceux qui sont impliqués, dans un camp comme dans l’autre.

Une série créée par Avi Issacharoff et Lior Raz. Avec Lior Raz, Lucy Ayoub, Itzik Cohen. Disponible sur Netflix. 7