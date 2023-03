Extrême Limite (Walking the Edge) ***

Disponible pour la première fois en Blu-ray dans une nouvelle restauration 4K, ce pur produit d’exploitation, à la violence forcément ambivalente, du début des années 80 s’inscrit dans la grande tradition poisseuse et controversée des vigilante movies, films d’auto- défense où un citoyen lambda entend brusquement se substituer aux forces de l’ordre pour faire régner sa loi, personnelle et expéditive. En chauffeur de taxi poussé à bout, Robert Forster y fait équipe avec Nancy Kwan pour venger la mort cruelle d’un homme et son fils en éliminant un à un les membres d’un gang de Los Angeles. Le tandem qu’ils forment ici préfigure à certains égards celui qui caractérisera plus tard le Collateral de Michael Mann.

De Norbert Meisel. Avec Robert Forster, Nancy Kwan, Joe Spinell. 1983. 1 h 34. éd: Carlotta.