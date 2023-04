Producteur du documentaire sur le réchauffement climatique An Inconvenient Truth, scénariste fétiche de Steven Soderbergh (les films The Informant!, Contagion, Side Effects…) et lui-même réalisateur du long métrage The Report avec Adam Driver, l’Américain Scott Z. Burns mixe quelques-unes de ses préoccupations phares (écologie, justice sociale, éthique, avenir de l’humanité) dans une série qu’il crée, mais scénarise et réalise aussi en partie. En cours de diffusion sur Apple TV+ (le huitième et dernier épisode atterrira le 21 avril sur la plateforme), Extrapolations prend la forme d’une anthologie de science-fiction qui, courant de 2037 à 2070, imagine le futur potentiel de la planète à l’heure du changement climatique à travers un étoilement d’histoires fictionnelles discrètement interconnectées. Au grand zapping narratif peu digeste du premier épisode succèdent donc des tranches de vies diverses et variées, toutes lourdement impactées par la montée générale des températures moyennes et les violentes variations des conditions météorologiques. Certes, le casting est solide (Meryl Streep, Tahar Rahim, Marion Cotillard, Tobey Maguire…) et certaines idées de SF anticipative peuvent parfois faire mouche, mais les situations et les personnages, noyés au cœur d’une esthétique aseptisée aux accents new age moins anxiogènes qu’insipides, manquent cruellement de chair et de nuances. Ou comment épingler le cynisme révoltant des puissants et pleurer la beauté sacrifiée du monde dans un divertissement froid et sans âme. Une vraie déception.

Une série créée par Scott Z. Burns. Avec Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton. En cours de diffusion sur Apple TV+.