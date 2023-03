Un homme rentre dans une pièce quasiment vide, à l’exception d’un lit à même le sol, d’un tapis en forme de labyrinthe et d’une bibliothèque, remplie exclusivement de bandes dessinées. Cet homme, c’est le lecteur, puisque Matt Madden dessine le tout en vue subjective. Le lecteur plonge donc son regard en même temps que le sien dans les BD qu’il feuillette. Des bandes dessinées de tout genre, du comics au manga en passant par le roman graphique alternatif, remplies d’univers graphiques et narratifs différents, mais qui semblent toutes raconter quelque chose à cet homme, de cet homme. Avec, bientôt, une BD dans une BD dans une BD dans une BD qui semble raconter la même chose que ce vertigineux Ex-libris, sorte d’Inception de papier où la narration séquentielle aurait remplacé le rêve! Matt Madden, auteur à L’Association, entre autres de 99 exercices de style déjà très oubapiens, remet ici le couvert du méta-récit et de la masturbation intellectuelle et bédéiste en bourrant littéralement ce one-shot hypnotique de références et d’hommages à ses pairs et à son art. Une somme, et une petite prouesse graphique et narrative, qui a de quoi dérouter les non- initiés, mais fera vibrer les autres, déjà amateurs des méta-récits de Marc-Antoine Mathieu, Borges ou Calvino.

de Matt Madden, éditions L’Association, 112 pages. 8