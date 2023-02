Énergie nucléaire: l’éternel débat

Faut-il remonter jusqu’à la formule d’Einstein E=mc2 et son incroyable potentiel énergétique ou doit-on prendre pour point de départ 1938 et la découverte de la fission nucléaire? Qu’importe. L’énergie nucléaire n’a jamais fait l’unanimité. Elle est même avant tout synonyme de controverses et de promesses non tenues. Riche en intervenants et en points de vue différenciés, le documentaire de Jobst Knigge tente en une heure et demie de faire le tour de la question. Il parle bombes atomiques et catastrophe de Tchernobyl, énergie pas chère et grands espoirs, et explique les dessous et raisonnements derrière les prises de décisions, comparant les cas de la France et de l’Allemagne qui ont emprunté des voies différentes. “L’énergie nucléaire, c’est comme un lion en cage, résume l’un des nombreux participants à cet éternel débat. On ne sait pas combien de temps la cage va tenir. Et s’il s’échappe, il nous tuera tous.” Un intéressant résumé en temps de question climatique et de crise énergétique.

Documentaire de Jobst Knigge. 7