Emily the Criminal ***1/2

Les fans de l’impayable série mockumentaire Parks and Recreation savent quelle formidable actrice peut être Aubrey Plaza (encore vue récemment sous le soleil de Sicile dans la très remarquée deuxième saison de The White Lotus). Celle-ci produit cet impeccable petit film de genre, légitime Prix du public lors du dernier Festival du cinéma américain de Deauville, dans lequel elle incarne avec nuance et panache une jeune femme, Emily Benetto, peinant à trouver sa place dans le monde professionnel. Croulant par ailleurs sous les dettes, elle intègre un réseau d’arnaque à la carte de crédit. S’immergeant peu à peu dans le milieu criminel de Los Angeles, elle semble prendre goût aux brusques montées d’adrénaline et aux risques inconsidérés, qu’elle commence à multiplier dans un rapport presque addictif au danger… En excellent gestionnaire de la tension, le jeune réalisateur John Patton Ford, scénariste dont c’est le premier long métrage derrière la caméra, réussit, sur fond de critique sociale, le portrait au scalpel d’une Amérique impitoyable engluée dans ses propres contradictions. Jouant à la fois la carte de l’immersion hyper réaliste au cœur d’un microcosme interlope aux codes volontiers brumeux et d’une stylisation discrète à la redoutable efficacité, le film excelle notamment à pointer l’engrenage aliénant qui découle du système des prêts étudiants aux États-Unis. Un thriller criminel bouillonnant sous perfusion de réel.

De John Patton Ford. Avec Aubrey Plaza, Theo Rossi, Megalyn Echikunwoke. 1 h 33. Disponible sur Netflix, YouTube, Apple TV et Google Play.