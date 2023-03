Avec l’ambition de mettre en avant le travail des femmes cinéastes, le festival Elles tournent propose documentaires, courts et longs métrages internationaux. Direction le Chili avec le documentaire Hoy y no mañana de Josefina Morandé (présente au festival). Flávia Neves présentera son film Fogaréu. Jane Campion sera mise à l’honneur à travers le portrait que lui a dédié Julie Bertuccelli. Sans oublier encore, et parmi d’autres, la masterclass délivrée par la réalisatrice et photographe belge Charlotte Abramow.

À Bruxelles, à Bozar, au Vendôme, à l’Aventure, à la Cinematek; et à Liège, aux Grignoux. www.ellestournent.be