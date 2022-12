Scénariste oscarisé et attitré de Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty, Detroit), l’Américain Mark Boal s’inspire très librement, dans Echo 3, de la série israélienne When Heroes Fly, primée lors de la première édition du festival Canneseries en 2018. Entre thriller et action, cette nouvelle production Apple se déroule essentiellement en Amérique du Sud, où Amber (Jessica Ann Collins), une brillante scientifique spécialisée dans les addictions et secrètement liée à la CIA, est prise en otage par un groupe armé le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Son frère Alex (Luke Evans) et son mari Prince (Michiel Huisman), deux hommes au passé trouble et à la grande expérience militaire, vont alors tout mettre en œuvre pour la retrouver et la sauver. Au risque parfois de mettre les pieds dans le plat et de créer certaines tensions politiques…

Mis en scène avec une ambition pour ainsi dire cinématographique (d’impressionnantes séquences d’opérations militaires en Afghanistan, notamment, ou encore une haletante scène d’action nocturne sur les toits et dans les rues de Bogota) par l’excellent réalisateur argentin Pablo Trapero (Leonera, Carancho), les deux premiers épisodes d’Echo 3 donnent le ton de cette série résolument musclée qui a d’évidence tendance à davantage soigner la forme que le fond. La suite confirme un savoir-faire parfois très tapageur qui s’opère au détriment d’une certaine subtilité d’ensemble. Portée par des personnages (masculins, surtout) assez stéréotypés, auxquels on peine à s’attacher, Echo 3 régale indéniablement d’images fortes et prenantes mais reste toujours très en surface, sa virtuosité fièrement affichée tendant vers une efficacité un peu creuse, qui aurait gagné à aspirer à davantage de complexité humaine.