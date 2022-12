Le grand classique familial de Steven Spielberg célèbre ses 40 ans en s’offrant une édition Blu-ray débordant de plus de quatre heures de suppléments (journal de tournage, making of, scènes coupées, interview du compositeur John Williams…). Parmi ceux-ci, on pointera tout particulièrement deux inédits: un entretien avec Spielberg qui revient sur son expérience en tant que réalisateur sur E.T. à quatre décennies de distance et un nouveau regard rétrospectif sur le film et son héritage. Toujours imparable pour Noël, évidemment.

Distribué par Universal. Prix: environ 15 euros.