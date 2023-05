Du stand-up, un Président et des Diables Rouges: notre sélection séries

La fin des aventures d’une femme au foyer devenue star du stand-up, un héros un peu bête catapulté Président des USA après une invasion d’aliens et des Diables Rouges qui ouvrent leur coeur: nos 3 séries de la semaine

The Marvelous Mrs. Maisel (saison 5)

Dans cette ultime saison, chaque épisode s’ouvre sur un flash-forward qui propulse Midge Maisel sur une ligne du temps allant des années 60 aux années 90, avant de revenir au cours de l’histoire telle qu’elle s’est refermée en quatrième saison: elle est toujours en lutte, tant avec le monde extérieur, toujours si peu amène avec les femmes intransigeantes, qu’avec ses propres démons intérieurs pour continuer à brûler les planches de sa verve incendiaire. À ses côtés, Susie, sa fidèle agent et complice, lui dégote un excellent plan: rejoindre l’équipe d’auteurs du Gordon Ford Show, prestigieuse émission de talk en prime time. Encore une fois, elle est la seule femme dans un environnement d’hommes, forcément, tous de brillants comiques ayant quitté la scène pour un travail plus stable et rémunérateur.

Mulligan

Robert Carlock et Sam Means avaient déjà œuvré ensemble sur les séries humoristiques 30 Rock et Unbreakable Kimmy Schmidt. Cette dernière traitait du nouveau départ pris par une jeune femme ayant passé quinze ans sous terre, dans un bunker, à cause d’un gourou lui ayant fait croire que l’Apocalypse avait eu lieu. Cette fois, l’Apocalypse a bien eu lieu, ou presque. Dans Mulligan, en effet, la nouvelle série d’animation pilotée par Carlock et Means, une attaque extraterrestre a massivement détruit la planète, et ce qui reste de l’humanité est amené à tout recommencer à zéro. Avec cette question en filigrane: les survivants parviendront-ils à ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé?

One for All

Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Axel Witsel, trois figures majeures des Diables Rouges, ont accepté d’accueillir chez eux les caméras de Néo Studios, déjà à l’origine de séries documentaires sur des clubs de football (Arsenal, le Bayern Munich) sur Prime Video. One for All soit “Un pour tous”, mais tous différents: Romelu Lukaku le précise, il tient à garder sa vie privée loin des caméras. De fait, de son doux foyer milanais, on n’apercevra qu’un petit coin du salon. Thibaut Courtois, lui, ouvre grand les portes de son imposante demeure madrilène et son épouse apparaîtra elle aussi à l’écran, ainsi que ses enfants -on pourra même jeter un coup d’œil à son garage, où patiente, entre autres, une rutilante Ferrari. Axel Witsel, plus réservé, a cela dit lui aussi accepté de montrer son chez-lui, sa femme et ses enfants.