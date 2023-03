Drive ****1/2

Sa percutante trilogie Pusher avait déjà fait connaître Nicolas Winding Refn des cinéphiles amateurs du meilleur cinéma de genre. Drive fut le film de la révélation internationale et du succès tant public que critique pour le réalisateur danois. Ce thriller noir parfaitement maîtrisé met en scène un mécano taciturne doublé d’un cascadeur automobile occasionnel à Hollywood. La nuit, parfois aussi, il conduit des braqueurs vers les lieux de leurs crimes et fonce plein gaz pour distancer d’éventuels poursuivants. Nous ne connaîtrons jamais son nom, mais nous le suivrons avec fascination dans une dérive où violence et amour (pour une jeune mère de famille en danger jouée par Carey Mulligan) feront un pas de deux mémorable. C’est Ryan Gosling, engagé pour ce rôle de héros paradoxal, qui eut l’idée de Refn pour réaliser le film, avec le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes à la clé. Une bande sonore électro-pop imparable accompagne ce Drive stylé, intense et mélancolique, très vite devenu culte.

Thriller de Nicolas Winding Refn. Avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston. 2011.