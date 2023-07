Dour J4 : les cinq concerts à ne pas manquer ce samedi

Grosse affluence attendue à Dour ce samedi pour Orelsan, Phoenix, dEUS ou encore Peggy Gou. A côté de ces têtes d’affiches, voici nos autres bonnes pioches du jour

Marcel

C’est du bon, c’est du belge. Furieux, bruitiste et joyeux, Marcel a sorti son premier album (Charivari) en mars. Pour les fans de guitares et de rock énervé… (JB)

Lire aussi | Notre portrait de Marcel



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Wyatt E

Doom oriental, drone exotique. Wyatt E. ensorcèle avec un rock lourd, lent, incantatoire et cramé marqué par les sonorités venues d’Orient. Trippant. (JB)



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cymande

Pionnier du funk britannique, Cymande fut l’un des projets des années 70 les plus samplés. Que ce soit par les Fugees, De La Soul ou MC Solaar. Tu reconnais? (JB)



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Σtella

Signée sur Sub Pop, la Grecque Σtella mélange groove laidback à la Khruangbin et folkore méditerranéen (l’utilisation du bouzouki et du qanun) (LH)



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Avalon Emerson

Après avoir sorti un premier album très dream pop, la DJ-productrice née à San Francisco, habituée du Berghain berlinois, devrait revenir à ses platines pour faire chauffer la Balzaal. (LH)