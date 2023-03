“Reflets du monde lointain”

Six mois après Le Monde réel, Dominique A est déjà de retour avec “un disque à part entière, imaginé dès le départ comme tel”. Issus des sessions du Monde réel, ces huit inédits ont été enregistrés dans le manoir de La Frette. Accompagné de cordes et de musiciens issus du jazz, Dominique A utilise la même palette organique. Mais s’il rumine toujours les angoisses du moment (La Fadeur et l’Intensité), il se permet également d’autres nuances. Musicien-paysagiste, il ose ici le groove alambiqué (Chaque enfant dans son monde), là le western crépusculaire (La Plaine). “J’ignorais que c’était si grand, l’infini”, chante Dominique A. On n’imaginait pas que son inspiration l’était visiblement tout autant.