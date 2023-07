Dix livres à mettre dans vos valises pour cet été

De Bruno Boniface, éditions Au Pont 9, 252 pages

Carapatée dans un hôtel, la quarantenaire Cécile Dumas écrit son journal intime avant d’en finir. Vie de famille confortable, ribambelle d’amants dans le placard, psys interchangeables… La cardiologue bipolaire souhaite tirer un trait sur les up and down incessants qui la font carburer au lithium et gin tonic. S’il gagnerait à doser ses effets, ce deuxième roman un peu vert et “borderline” de Bruno Boniface pourrait séduire les fans de Fabcaro avec son portrait de Parisienne hystérique Rive gauche on the rocks. F.DE.