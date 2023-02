Deep Vacation

Un an après Easy Breezy, la première petite claque graphique et rythmique de la jeune Chinoise Yi Yang (installée en Italie depuis ses études, il y a dix ans), revoilà déjà Li Yu et Yang Kuaikuai, nos deux ados à l’amitié a priori indéfectible, réunis pour une nouvelle aventure tout aussi échevelée mais bien plus aquatique. Elle se tient en effet cette fois sur l’île de Duanshan, lieu de leurs classes de mer, de leurs premiers émois amoureux et d’étranges rencontres, comme avec cet inconnu vivant dans une grotte protégée par les eaux. S’agit-il du “fantôme des eaux” comme le racontent les légendes locales, ou plutôt d’un serial killer devenu amnésique? Et puis surtout, question autrement plus importante pour nos deux protagonistes surexcités: leur amitié survivra-t-elle au charme de leur camarade Shi Chengshi? Réponses pas tout à fait finales au terme de ce deuxième album toujours aussi dynamique et mû par un graphisme singulier. Yi Yang n’a décidément pas son pareil pour raconter à la fois le quotidien et les émois de la jeunesse chinoise (n’enviez surtout pas leurs classes de mer, ils doivent y bosser comme des chiens!) et des aventures entre polar et fantastique menées tambour battant. Vivement la suite?

De Yi Yang, éditions Çà et Là, 200 pages. 8