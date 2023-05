Décès de l’acteur Ray Stevenson

Ray Stevenson est décédé à l’âge de 58 ans, a confirmé un porte-parole de l’acteur irlandais auprès de Fox News. Il séjournait en Italie pour le tournage du film ‘Cassino à Ischia’. Les détails sur les circonstances de son décès n’ont pas été communiqués.

Stevenson a, entre autres, joué dans les films « Le Roi Arthur », « Thor » et « The Punisher: Zone de guerre ». Il était aussi acteur dans différentes séries télévisées dont « Vikings » et « Rome. Il apparaîtra d’ailleurs dans le prochain spin-off de Star Wars « Ahsoka ».

Le comédien était né en 1964 à Lisburn, dans le nord de l’Irlande. Il avait suivi les cours de la « Bristol Old Vic Theatre School » en Angleterre. Après avoir figuré durant des années dans des séries télévisées, il avait fait ses débuts au cinéma dans « Theory of Flight » sorti en 1998.