Flicker

Formé il y a une quinzaine d’années du côté de Malmö, Death and Vanilla a toujours été fan d’illustration sonore, de krautrock et de cinéma. Le trio a même été jusqu’à imaginer une nouvelle bande originale au Locataire de Roman Polanski. Quatre ans après le plus sombre Are You a Dreamer?, les Suédois sont de retour avec Flicker. Revendiquent l’influence du dub, de Can (quelle surprise) mais aussi de Philip Glass et The Cure, de Spiritualized et des Talking Heads (période Brian Eno). Une réflexion moderne et rêveuse sur l’étrange et difficile époque que l’on traverse. La dream pop comme remède à la morosité ambiante et la mélancolie teintée d’espoir en attendant un avenir meilleur.