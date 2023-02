De « Sacrées momies » lâchées dans Londres

De l’autre côté d’un portail céleste sis au pied des pyramides vit en paix et pour l’éternité le peuple des momies. Lorsqu’un conservateur de musée aux allures de pilleur de tombes découvre cette manne incroyable d’artefacts historiques, il va torpiller le destin tout tracé de Thut, champion de char, et Nefer, princesse au caractère bien trempé, catapultés chez les vivants pour retrouver l’alliance qui devait les unir. Ce long métrage espagnol qui commence plutôt pas mal s’essouffle assez vite, et s’il coche tièdement les cases du film d’animation familial, il finit par s’éparpiller et passer à côté des trésors d’humour que laissait espérer la confrontation entre les jeunes momies et une Londres bouillonnante.



