De PLK à Flavien Berger, les tops et flops de ce vendredi à Dour

La plus sur le fil : 070 Shake

On n’a jamais vraiment vu l’Américaine livrer ce qu’on pourrait appeler un tout grand concert. Par contre, on garde toujours un souvenir ému de ses passages. Ce fut encore le cas vendredi soir. Seule sur scène, bouteille à la main, l’actuelle compagne de Lily-Rose Depp a souvent été sur le fil. A la fois déchaînée et touchante, dans son mélange de sensibilité emo-R&B et d’énergie rap.

Le plus « ça va, la famille ? » : PLK

Confiez les clés de la main stage au rappeur parisien, il en fera toujours bon usage. A la coule, sans prétention, mais avec une énergie communicative. Et ce, sans sacrifier son flow rap – « Vous vous rendez compte qu’on vient de faire un morceau comme ça, en 2023 », se marre même à un moment l’intéressé.

Le plus amorphe: Bladee

Le baîllement du jour. Essui sur la tête, autotune à balle, la star hyperpop suédoise erre comme une âme en peine sur la Boombox. O bladee o blada.

(L.H.)

Le plus rêveur : Men I Trust

Un peu de calme et de douceur dans ce monde de brutes. Venu de Montréal, le groupe emmené par Emmanuelle Proulx a bercé la Petite Maison dans la prairie en début de soirée. Et il y avait un paquet de monde pour se laisser caresser dans le sens du poil par sa pop rêveuse. Les Québécois comptent des millions d’auditeurs sur Spotify (parmi lesquels Flying Lotus et Tyler The Creator) et sont devenus sans avoir l’air d’y toucher l’un des plus grands groupes DIY du Canada. Take it easy…

Le plus autos-tamponneuses : Salut C’est Cool

Habitués de la boutique, les Français de Salut C’est Cool ont fait danser pendant quasiment deux heures avec leur musique d’autos tamponneuses. A Dour, la tribu techno dadaïste présentait Dimension Bonus. Une nouvelle déclinaison du collectif recomposé autour de Louis, Vadim et Karolo. Les lascars tabassent toujours aussi sec. TOUT CASSER…

Le plus classe : Flavien Berger

«Je plonge à l’envers attiré par l’extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages c’est la fête foraine. Le plus beau des voyages c’est la fête foraine. La fête fo…» Il a encore mis tout le monde dans sa poche, comme d’habitude, le champion le plus bruxellois de la pop moderne française. Au milieu d’une magnifique déco transparente, le mec qui a commencé la musique sur sa Playstation 2 a fait danser avec sa pop rétro futuriste et communié avec un public sous le charme. Petit bain de foule et coucou aux mecs en train de pisser… Il est parfait Flavien Berger.

Le plus industriel : Dame Area

Quand une Italienne de Barcelone fait équipe avec un théoricien espagnol ayant fréquenté Einsturzende Neubauten, ça donne Dame Area. Un voyage sombre, dansant, industriel, anxiogène et punk dans les friches des années 80. Silvia Konstance et Viktor L. Crux ont retourné les têtes. Non sans rappeler Throbbing Gristle, DAF et Suicide.

(J.B.)