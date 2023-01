Qui est vraiment Johnny Depp? La question mérite d’être posée après la bataille juridique et le procès pathétique qui l’ont opposé à son ex-femme dans l’un des plus affligeants feuilletons de l’année. Une procédure incroyablement médiatisée dans laquelle le comédien faisait peine à voir. Quelque part entre le crado et le demeuré… Régis Brochier, qui s’était récemment penché sur le cas de Tom Cruise, raconte le mécanicien, pompiste et vendeur de stylos par téléphone qui a effectué ses débuts dans ANightmare on Elm Street de Wes Craven grâce à l’agent de son pote Nicolas Cage. Le petit minet, flic infiltré, dont la Fox a fait la vedette d’une série pour adolescents au succès fulgurant (21 Jump Street), mais qui se sentait déjà à l’étroit dans son personnage (il faut voir cette scène ahurissante sur un plateau de télé avec Peter DeLuise qui tente de le faire taire). Il brosse aussi le portrait de l’acteur rockeur glamour qui a tapé dans l’œil de Vanessa Paradis et de Tim Burton. Ancien dessinateur chez Disney devenu roi d’Hollywood avec son adaptation de Batman, Burton a entamé leur étroite collaboration en transformant les mains de Johnny en ciseaux et en ne lui faisant prononcer que 169 mots dans un film dont il était le héros. Mais Dans les yeux de Johnny Depp raconte aussi le père absent, la mère violente et excentrique. Le Viper Room, sa salle de concerts pour les stars, rêve adolescent au cœur de Los Angeles devenu le lieu d’une tragédie (la mort par overdose de River Phoenix). Ses crises de colère et le répit qu’il trouve sur les plateaux. Un docu pas mal foutu mais pas assez profond.

Documentaire de Régis Brochier. 7