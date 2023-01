du 24/01 au 09/02

Coorganisé par le Marni, le Senghor et Garage 29, le D Festival s’autorise pour sa 11e édition quelques écarts à sa ligne chorégraphique avec des propositions transdisciplinaires, notamment avec le cirque et la performance. À l’instar de 5xBXL, création du duo Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent (t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e) sur la diversité du mouvement à Bruxelles. Talweg de la compagnie Petri Dish est une autre option circassienne dans un événement qui comptera des propositions hip-hop, africaines (La Cage et Ndoto) et intimes (Stand By).