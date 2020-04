Choisir sa destination et son logement, emballer ses bagages, prendre l'avion ou sa voiture vers un lieu souvent synonyme de bien-être, poster des photos sur les réseaux sociaux: tous ces gestes sont devenus des normes que le webdocumentaire interactif Tourist remet en question.

Si l'été 2020 ne rimera sans doute pas avec vacances à l'étranger, cette période est sans doute propice au questionnement sur nos habitudes. Que recherchons-nous vraiment dans le voyage? Vivre de nouvelles expériences, expérimenter une culture étrangère ou plus simplement relâcher la pression? Ces questions à la fois si personnelles et universelles nous sont posées dans Tourist.

Ce webdocumentaire interactif coproduit par la RTBF décrypte d'abord notre profil de voyageur en classant nos différentes priorités dans la vision de nos vacances. Que vous soyez plus "socioconecte", "conformilier", "authenticulteur", "éthicologiste" ou "épicurieux", vos attentes varieront. Un authenticulteur, par exemple, voit ses priorités se tourner vers la recherche d'authenticité dans la culture locale. À l'inverse, pour un profil majoritairement épicurieux, le voyage est le moment de profiter d'expériences luxueuses.

Cette première étape permet d'analyser notre rapport au monde et de questionner certaines normes au travers de courtes vidéos explicatives: la recherche d'authenticité est-elle vraiment possible? Est-il devenu socialement obligatoire de partir en vacances? Internet interdit-il la déconnexion? Le tout n'est pas d'apporter une réponse à ces interrogations mais plutôt d'amener de nouvelles pistes de réflexion. Le webdocumentaire se termine alors en proposant des alternatives mettant en perspective notre rapport au voyage et à nous-même en fonction de notre profil établi plus tôt. La solitude, la banalité ou la lenteur font alors partie des valeurs mises en avant.

Si l'expérience se révèle au final assez riche avec une dizaine de vidéos à regarder pour chaque profil, il est intéressant de prendre son temps afin de réfléchir sur un concept qu'on ne remettait pourtant plus en doute.

Tourist, produit par l'agence a_Bahn et Novak Prod, est à découvrir ce lundi à l'adresse http://rtbf.be/tourist

Arno Goies

