La vague du podcasting n'a pas fini de grossir: premiers pas, nouvelles créations originales et changements dans les programmes, voici 10 nouveautés qui raviront vos oreilles.

Tsugi radio: nouveaux locaux et nouveaux créneaux

Pour sa rentrée, Tsugi radio, la webradio du magazine éponyme déménage. Direction le parc de la Villette à Paris, où l'équipe occupera une des petites "maisons folies" (petit habitacle rouge multi-fonctions) du jardin. Pour le lancement, c'est Kiddy Smile qu'on retrouvera au micro d'Antoine Dabrowski. Malgré le changement d'adresse, ce dernier a annoncé le maintien de son émission Place des fêtes mais aussi des nouveaux rendez-vous dont L'Apéro Tsugi, tous les mardi soirs à 17 heures, où des gens - sous-entendu, pas uniquement des experts musicaux -, viendront présenter un disque de leur choix à Nico Prat. Le premier épisode sera diffusé en live le 24 septembre prochain.

Plus d'informations sur le site de Tsugi magazine.

Forte rentrée pour Podcut

Jeune label créé en 2018 par des "podcasteurs" confirmés (Julien Loisy, Fanny Cohen-Moreau et SousX), Podcut continue de monter en puissance cette rentrée en accueillant cinq nouvelles créations sélectionnées après un appel à projet pour renouveler leur offre déjà bien éclectique. À leur étonnante catégorie "Alcool", Podcut vient ajouter Tire-bouchon qui parlera vin et ira à la rencontre de vignerons français tous les mois. Parce qu'il ne faut pas abuser de la boisson, le nouveau magazine Heal you! répondra tous les mois aux questions de santé que tout le monde se pose. Aussi, Monsieur séries and friends vous donne rendez-vous chaque semaine pour décrypter l'actualité séries tout en humour. Enfin, plus inattendus: Dans l'Slot suivra d'octobre à juin la saison de hockey nord-américaine et Listen to the game explorera l'univers des jeux vidéo.

La grille complète des podcasts est a retrouver sur le site du label.

Tordu déçu, gagnant du concours Arte Radio

Chaque année depuis 5 ans, Arte lance son concours de podcast pour l'été. "Podcast ton été", ouvert à tous, n'avait pas de format imposé si ce n'est que la production ne devait pas excéder 3 minutes. Le gagnant de cette année, Billy Pantalon, revient sur une rencontre amoureuse qui l'a chamboulé. Rien d'original à première vue mais le récit est si bien amené par un jeu de sons et de voix malicieux, qu'il se savoure comme un bonbon. Et gourmand, on en reprendrait.

Les enfants prennent le micro chez Nova

Emmenés par Elodie Sfez de l'émission dominicale À la dérive, les enfants des centres de loisir de l'Oise ont vogué tout l'été à bord d'une péniche-studio: la Radio Thabor, du nom du bateau. Le résultat de cette aventure est une série de 8 podcasts à travers lesquels les enfants nous font découvrir l'Oise et la vie alentours. Candide, plein de vie et surtout très humain.

Tous les épisodes sont à retrouver sur le site de Radio Nova.

Binge Audio vous présente Camille

Nouveauté de la rentrée, Camille s'intéresse au genre et à la sexualité. Le premier épisode, "Pourquoi je peux dire Pédé et pas toi", épluche ces insultes banalisées qui empruntent au champ lexical de la sexualité. Des mots dégradants dans certaines bouches, qui sonnent juste dans d'autres? Pourquoi? Camille Regache nous explique tout ça. Elle est à retrouver un jeudi sur deux sur Binge Audio.

Arte en Amazonie

Pas de bruit de flammes qui crépitent, ni de cris de désarroi face au malheur qui touche la forêt amazonienne depuis le début de l'été, mais juste un moment de répit. De recueillement. Expérimental, ce documentaire de Félix Blume a été enregistré en septembre 2017 et janvier 2019. Le journaliste emmène l'auditeur à la découverte du quotidien des habitants de Tauary, un petit village coeur de la forêt: travail de la terre, chasse, jeux dans le fleuve et excitation palpable quand un appel fait retentir l'unique téléphone du village. Emouvant.

France France Culture: son Projet Orloff et bien d'autres

Il y en aura pour tous les goûts chez France Culture cette saison. Sa nouvelle fiction (à découvrir dès le 23 septembre), Le Projet Orloff,est une série d'espionnage qui plonge l'auditeur dans les réseaux des services secrets français des années 80. La série Les mécaniques du complot explorera en deux saisons de 10 épisodes les dessous des attentats du 11 septembre et de la Monita Secreta ou Instructions secrètes, document anonyme fallacieux dont se sont servi les détracteurs des juifs au 19e siècle. Côté science, en octobre, France Culture et Etienne Klein s'intéressent au vide à l'occasion de la fête de la science en France. Enfin, on explore l(es) amour(es) avec les deux nouvelles séries documentaires : Deux. Des histoires de couples et Rencontres en exil.

À découvrir très vite sur le site de France Culture.

Le Monde rejoint celui du Podcast

Le célèbre quotidien français a récemment annoncé se lancer dans "l'univers du son". Pour le moment, 3 séries de podcasts sont prévues, dont une déjà en ligne: Sept ans de trahisons. Avec le duo de journalistes-stars Gérard Davet et Fabrice Lhomme aux commandes, la série se penche sur l'implosion du Parti Socialiste Français. À partir du 25 septembre, c'est le supplément M, le magazine du Monde qui présentera Le Goût de M, un podcast dans lequel viendront s'exprimer des personnalités du monde de la culture, du design ou de la mode sur leur rapport au goût. Pour finir le teasing, à l'automne, Le Monde donnera vie au recueil de Lorraine De Foucher, S'aimer comme on se quitte dont les textes avaient déjà été publiés dans l'édition "abonnés" du quotidien.

Sept ans de trahison est à écouter dès maintenant sur Spotify.

Le Soir se jette à l'eau

À l'occasion des 100 jours sans gouvernement, Le Soir publie son tout premier podcast pour découvrir les enjeux auxquels ont été confrontés les journalistes après le vote du 26 mai. Cette première production répond à une demande des lecteurs, curieux de comprendre les mécanismes de la rédaction du quotidien. La réalisation n'est pas très sophistiquée mais à ce crash-test suivront très vite d'autres productions.

A écouter sur le site du Soir.

À la tête préférez la terre

Après 13 saisons, la célèbre émission scientifique de Matthieu Vidard a rendu l'antenne le 28 juin dernier. Cap de fin? Pas vraiment. Depuis la rentrée, c'est un nouveau rendez-vous quotidien qui attend les auditeurs: La terre au carré. Moins anthropocentrique, l'émission s'intéressera à la terre et l'urgence climatique, le tout vu par le prisme scientifique, bien sûr. La première émission est consacrée à celle qui a fait bouger la grille des programmes, l'Amazonie.

Les émissions sont disponibles en podcast sur le site de France Inter.