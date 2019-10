La série Netflix Unbelievable est un manifeste qui reconstitue, avec l'efficacité d'une grande fiction policière, les ordalies des victimes de viol et desserre les griffes invisibles du sexisme et du patriarcat.

Marie a seize ans. Elle est emmitouflée, tremblante et blême, dans sa couette. Bientôt, sa tuteure, puis un agent de police, puis deux inspecteurs viendront à son chevet, dans le petit studio qu'elle occupe au sein d'un foyer de réinsertion, pour constater qu'elle a été victime d'un viol. S'ensuivent les procédures d'usages, délivrées froidement par un personnel clinique qui, visiblement, en a vu d'autres. La version de Marie est tôt mise en cause par les policiers. C'est la première porte de l'enfer pour elle, le début d'une longue spirale qui la verra perdre presque tout. Amis, travail, soutiens... Et jusqu'à la certitude d'avoir été violée.

...