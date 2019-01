True Detective, saison 3: retour en enfer

L'alchimie singulière de la première saison de True Detective plongeait une enquête policière menée par Matthew McConaughey et Woody Harrelson dans une Amérique gothique, en proie à ses grands démons et ses morbides trivialités. Après avoir essuyé les plâtres d'une deuxième saison qui ne méritait sans doute pas autant de boulets rouges, son créateur Nic Pizzolatto est revenu aux fondamentaux qui ont érigé la première saison en modèle: un polar social qui fait voler en éclats les unités de temps et de lieu.

...