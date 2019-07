La RTBF va lancer dès janvier 2020, sur sa première chaîne télévisée (La Une), une version "enfants" de son concours musical The Voice.

The Voice Kids occupera en effet huit fois la tranche "prime-time" de la programmation de La Une à partir de janvier, promettant au téléspectateur "une expérience inoubliable, empreinte de feel good et pleine de surprises", annoncait le groupe média de service public vendredi.

De janvier à avril dernier, la RTBF avait diffusé sa 8e saison de The Voice Belgique, avec d'apprentis chanteurs ados ou adultes et un jury composé de Vitaa, Matthew Irons, Slimane et Typh Barrow. L'émission était présentée par Maureen Louys, qui se chargera d'animer The Voice Kids. On ne sait pas, en revanche, qui composera le jury de ce concours, si ce n'est qu'il s'agira de "trois de nos plus grands artistes" selon la RTBF.

Du même coup, cette dernière a lancé vendredi l'appel à candidatures pour sélectionner ses futurs compétiteurs. Les castings sont ouverts aux 8-14 ans résidant sur le territoire belge. Il faut impérativement "être né entre le 31 décembre 2005 et le 1er janvier 2011" pour prétendre participer, et avoir l'accord des deux parents ou tuteurs légaux, déjà dès le casting.

"La très grande majorité des castings et tournages auront lieu lors des vacances scolaires, week-end et mercredi après-midi", rassure la RTBF.

Une 9e saison de la version "adultes" de The Voice Belgique reste quant à elle "éventuelle".